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Происшествия     11.07.2022 12:27

Атамана казачьих войск зарубили саблей во время боя в Истре

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Теги:  Истра  сабля  бой  атаман  причинение смерти по неосторожности 

11 июля. Mossovetinfo.ru - Атамана Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья зарубили саблей во время боя в Истре, сообщает телеграмм-канал 112.

Также следственный комитет Московской области сообщает, что «предъявлено обвинение 64-летнему местному жителю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)». В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«По данным следствия, 10 июля 2022 года при проведении тренировки по казачьей спортивной рубке в п. Северный в городском округе Истре обвиняемый, производя рубку полимерной бутылки, установленной на деревянной стройке, не заметил приближающегося сзади мужчину и нанес ему казачьей шашкой удар в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия», - отмечается в сообщении СК по МО.

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Теги: 
Истра  сабля  бой  атаман  причинение смерти по неосторожности 

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