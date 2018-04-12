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Происшествия     12.04.2018 17:14

Автобус с детьми столкнулся с легковушкой в Подмосковье

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Теги:  Московская область  Подмосковье 

12 апреля. Mossovetinfo.ru - Автобус с 40 детьми столкнулся с легковушкой в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

Авария произошла на бетонном кольце в Подмосковье. Дети возвращались в Клин после экскурсии в Ногинске. Всего в автобусе находились 54 человека.

В результате аварии 15 человек пострадали. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

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Теги: 
Московская область  Подмосковье 

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