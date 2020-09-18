18 сентября. Mossovetinfo.ru - Автобус с российскими туристами попал в аварию неподалеку от турецкой Антальи, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Турции.



Сообщается, что автобус перевернулся на горной дороге. А аварии пострадали 7 человек.



В настоящее время генконсультство выясняет детали случившегося.