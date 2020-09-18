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Происшествия     18.09.2020 16:00

Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции

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Теги:  Турция  туристы  авария 

18 сентября. Mossovetinfo.ru - Автобус с российскими туристами попал в аварию неподалеку от турецкой Антальи, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Турции.

Сообщается, что автобус перевернулся на горной дороге. А аварии пострадали 7 человек.

В настоящее время генконсультство выясняет детали случившегося.


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Теги: 
Турция  туристы  авария 

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