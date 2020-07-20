20 июля. Mossovetinfo.ru – Автобус врезался в остановку общественного транспорта на Ставропольской улице, один человек погиб, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



По предварительной информации водитель автобуса не справилась с управлением. При этом, перед выходом на маршрут она прошла все необходимые проверки и была допущена к работе.



Как сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов, по факту случившегося будет проведена внутренняя проверка. Семье погибшей будет оказана материальная помощь.