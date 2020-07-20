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Происшествия     20.07.2020 09:49

Автобус врезался в остановку на юго-востоке Москвы, один человек погиб

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Теги:  автобус  авария  смерть 

20 июля. Mossovetinfo.ru – Автобус врезался в остановку общественного транспорта на Ставропольской улице, один человек погиб, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

По предварительной информации водитель автобуса не справилась с управлением. При этом, перед выходом на маршрут она прошла все необходимые проверки и была допущена к работе.

Как сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов, по факту случившегося будет проведена внутренняя проверка. Семье погибшей будет оказана материальная помощь.


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Теги: 
автобус  авария  смерть 

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