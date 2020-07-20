20 июля. Mossovetinfo.ru – Автобус врезался в остановку общественного транспорта на Ставропольской улице, один человек погиб, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.
По предварительной информации водитель автобуса не справилась с управлением. При этом, перед выходом на маршрут она прошла все необходимые проверки и была допущена к работе.
Как сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов, по факту случившегося будет проведена внутренняя проверка. Семье погибшей будет оказана материальная помощь.
09:49 Происшествия Автобус врезался в остановку на юго-востоке Москвы, один человек погиб
09:21 Общество Какая погода ожидается в Москве на неделе с 20 по 26 июля
08:56 В России Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
08:45 Город (Москва и область) В Москве возобновили благоустройство городских территорий
08:28 Город (Москва и область) Записаться на сдачу плазмы для помощи больным с COVID-19 можно через приложение
19:47 Город (Москва и область) День города в Москве планируется отметить по расписанию - Собянин
13:18 Город (Москва и область) Собянин рассказал, когда появится график переселения по программе реновации
10:16 Город (Москва и область) Для программы реновации утверждено уже более 450 площадок
10:02 Город (Москва и область) Специальные автобусные маршруты запустили в Москве на время ремонта поликлиник
23:25 Город (Москва и область) На допвыборах мундепов 13 сентября в Москве будет электронное голосование
10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев
11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено