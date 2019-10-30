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Происшествия     30.10.2019 09:34

Автобус загорелся перед Лефортовским тоннелем, пострадавших нет

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Теги:  автобус  пожар  МЧС 

30 октября. Mossovetinfo.ru – Автобус загорелся перед на Красноказарменной набережной перед Лефортовским тоннелем, сообщается в микроблоге столичного МЧС в Twitter.

Прибывшими пожарными возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На момент возгорания пассажиров в автобусе не было, в результате пожара никто не пострадал.


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Теги: 
автобус  пожар  МЧС 

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