30 октября. Mossovetinfo.ru – Автобус загорелся перед на Красноказарменной набережной перед Лефортовским тоннелем, сообщается в микроблоге столичного МЧС в Twitter.



Прибывшими пожарными возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На момент возгорания пассажиров в автобусе не было, в результате пожара никто не пострадал.