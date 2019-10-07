7 октября. Mossovetinfo.ru – Автобус загорелся в результате ДТП в Алабяно-Балтийском тоннеле, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



По предварительным данным автобус загорелся в результате столкновения с легковым автомобилем.



Очевидцы сообщают, что из тоннеля идет дым, машины пытаются сдать назад и покинуть тоннель.



ЦОДД сообщает, что движение в тоннеле перекрыто в обе стороны.

