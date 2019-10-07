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Происшествия     07.10.2019 14:44

Автобус загорелся после ДТП в Алабяно-Балтийском тоннеле

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Теги:  ДТП  авария  Алабяно-Балтийский тоннель 

7 октября. Mossovetinfo.ru – Автобус загорелся в результате ДТП в Алабяно-Балтийском тоннеле, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По предварительным данным автобус загорелся в результате столкновения с легковым автомобилем.

Очевидцы сообщают, что из тоннеля идет дым, машины пытаются сдать назад и покинуть тоннель.

ЦОДД сообщает, что движение в тоннеле перекрыто в обе стороны.


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Карта места

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Теги: 
ДТП  авария  Алабяно-Балтийский тоннель 

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