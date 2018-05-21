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Происшествия     22.05.2018, 11:05

Автомат Калашникова и части огнестрельного оружия найдены в почтовых посылках в Москве

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Теги:  Почта России  оружие  нарушения 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники службы безопасности «Почты России» обнаружили в двух посылках, отправленных из Москвы, автомат Калашникова и части огнестрельного оружия, сообщили ИА Моссовет в пресс-службе «Почты России».

Автомат Калашникова был обнаружен в посылке, отправленной из Москвы в Челябинск. В еще одной посылке, отправленной из Москвы в Магадан, были обнаружены конструктивные элементы огнестрельного оружия.

Посылки были задержаны и переданы сотрудникам МВД вместе со сведениями об отправителе и получателях.


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Теги: 
Почта России  оружие  нарушения 

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