22 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники службы безопасности «Почты России» обнаружили в двух посылках, отправленных из Москвы, автомат Калашникова и части огнестрельного оружия, сообщили ИА Моссовет в пресс-службе «Почты России».



Автомат Калашникова был обнаружен в посылке, отправленной из Москвы в Челябинск. В еще одной посылке, отправленной из Москвы в Магадан, были обнаружены конструктивные элементы огнестрельного оружия.



Посылки были задержаны и переданы сотрудникам МВД вместе со сведениями об отправителе и получателях.