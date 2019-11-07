7 ноября. Mossovetinfo.ru – Легковой автомобиль насмерть сбил женщину в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.
Трагедия произошла на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №3 по улице Знаменка.
Сообщается, что водитель автомобиля остался на месте аварии. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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