2 апреля. Mossovetinfo.ru – Автомобиль сбил школьника в поселении Щаповское в ТиНАО. Об этом сообщает РИА Новости.



Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 1 апреля. 10-классник переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В настоящее время ребенок находится в реанимации.