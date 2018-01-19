Автомобиль сбил пешехода в центре Москвы

19 января. Mossovetinfo.ru - Автомобиль сбил пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает АГН «Москва».



ДТП произошло в районе дома 3 по улице Смоленская. Пешеход переходил улицу в неположенном месте. Он госпитализирован.