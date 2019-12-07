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Происшествия     07.12.2019 10:02

Автомобиль врезался в опору станции МЦК «Окружная», три человека погибли

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Теги:  МЦК  ДТП  авария 

7 декабря. Mossovetinfo.ru – Легковой автомобиль утром 7 декабря протаранил опору станции МЦК «Окружная», погибли три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

Еще два человека получили травмы. Причины случившегося устанавливаются.


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Теги: 
МЦК  ДТП  авария 

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