7 декабря. Mossovetinfo.ru – Легковой автомобиль утром 7 декабря протаранил опору станции МЦК «Окружная», погибли три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.



Еще два человека получили травмы. Причины случившегося устанавливаются.