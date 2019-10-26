28 октября. Mossovetinfo.ru – В Кутузовском тоннеле на Третьем транспортном кольце задымился автомобиль, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Сообщается, что автомобиль уже потушили. На месте работают оперативные службы.



Движение в районе происшествия затруднено, водителям рекомендовано объезжать данный участок.