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Происшествия     28.10.2019 09:54

Автомобиль задымился в Кутузовском тоннеле на ТТК

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Теги:  ТТК  автомобили  задымление  тоннель 

28 октября. Mossovetinfo.ru – В Кутузовском тоннеле на Третьем транспортном кольце задымился автомобиль, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Сообщается, что автомобиль уже потушили. На месте работают оперативные службы.

Движение в районе происшествия затруднено, водителям рекомендовано объезжать данный участок.


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Карта места

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Теги: 
ТТК  автомобили  задымление  тоннель 

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