Другие материалы
-
Происшествия
28.10.2019, 09:54
Автомобиль задымился в Кутузовском тоннеле на ТТК
28 октября. Mossovetinfo.ru – В Кутузовском тоннеле на Третьем транспортном кольце задымился автомобиль, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter. Сообщается, ч...
-
Происшествия
27.10.2019, 12:04
Неизвестный ранил ножом в грудь посетителя ТЦ «Савеловский»
27 октября. Mossovetinfo.ru – Неизвестный ранил ножом в грудь посетителя торгового комплекса «Савеловский» на северо-востоке Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного упра...
-
Происшествия
26.10.2019, 14:54
Сбой произошел днем 26 октября на зеленой ветке метро
26 октября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем в субботу, 26 октября на Замоскворецкой линии метро, сообщается в микроблоге московского метрополитена в Twitter. Из-за п...