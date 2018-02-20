Барменша убила посетителя в кафе в подмосковной Коломне

20 февраля /Mossovetinfo.ru/. Сотрудница кафе в Коломне, Московской области, задержана в рамках расследования уголовного дела - «по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины». Об этом сообщает СК Подмосковья.



«17 февраля в одном из кафе города Коломны между сотрудницей кафе, которая работала барменом», по версии следствия, произошёл конфликт, перешедший в драку. «Женщина нанесла клиенту не менее 5 ударов кулаком в область лица и головы. От полученных ударов мужчина упал и ударился головой о кафель. Потерпевший скончался на месте», - сообщает СК.