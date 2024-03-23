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Происшествия     25.03.2024 09:25

Басманный суд арестовал террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»

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Теги:  Крокус Сити Холл  Крокус  террор  террористы  суд  арест 

25 марта — Mossovetinfo.ru — Басманный суд Москвы 25 марта во втором часу ночи арестовал последнего из четырех террористов, напавших в минувшую пятницу на "Крокус Сити Холл".

32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов заключены под стражу до 22 мая 2024 года.Все четверо находились в суде в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Им грозит пожизненное лишение свободы.

По последним данным, число жертв возросло до 137 человек, количество пострадавших достигло 182.

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Теги: 
Крокус Сити Холл  Крокус  террор  террористы  суд  арест 

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