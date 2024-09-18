Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении жителей Хорошёво-Мнёвники

23 сентября — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и взял на контроль ситуацию с противоправными действиями при вырубке деревьев в районе Хорошёво-Мнёвники, сообщает пресс-служба СКР.



«В сети Интернет продолжает обсуждаться информация о вырубке деревьев в районе Хорошёво-Мнёвники города Москвы. На замечания местных жителей, пытавшихся остановить противоправные действия, рабочие, в их числе лица неславянской внешности, отреагировали агрессивно и использовали против них перцовый баллончик.



В ГСУ СК России по городу Москве проводится процессуальная проверка. А.И. Бастрыкин поручал представить по ней доклад», — говорится в сообщении СКР.



Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.