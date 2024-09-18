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Происшествия     23.09.2024 08:52

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении жителей Хорошёво-Мнёвники

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Теги:  Хорошево-Мневники  вырубка деревьев  противоправные действия  Бастрыкин  контроль 

23 сентября — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и взял на контроль ситуацию с противоправными действиями при вырубке деревьев в районе Хорошёво-Мнёвники, сообщает пресс-служба СКР.

«В сети Интернет продолжает обсуждаться информация о вырубке деревьев в районе Хорошёво-Мнёвники города Москвы. На замечания местных жителей, пытавшихся остановить противоправные действия, рабочие, в их числе лица неславянской внешности, отреагировали агрессивно и использовали против них перцовый баллончик.

В ГСУ СК России по городу Москве проводится процессуальная проверка. А.И. Бастрыкин поручал представить по ней доклад», — говорится в сообщении СКР.

Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Теги: 
Хорошево-Мневники  вырубка деревьев  противоправные действия  Бастрыкин  контроль 

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