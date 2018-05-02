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Происшествия     02.05.2018 12:06

Бастрыкин поручил взять на контроль проверку факта нападения мастифа на девочку в Подмосковье

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Теги:  Бастрыкин  контроль  дети  собака  мастиф  ребенок  нападение 

2 мая. Mossovetinfo.ru - Cледственные органы ГСУ СК России по Московской области будут ходатайствовать перед органами прокуратуры о передаче из полиции материалов проверки по факту причинения вреда здоровью ребенка, пострадавшего в Подмосковье после нападения собаки породы мастиф. Об этом 2 мая сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как сообщалось ранее, пятилетняя девочка попала в реанимацию после нападения на нее собаки породы мастиф – множественных укусов и травмы головы. ЧП произошло в одном из СНТ в Булатникове Ленинского района Московской области 30 апреля. 

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным в случае передачи материалов тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего. Это уже не первое происшествие, когда жертвами нападения собак становятся дети», - также сообщила С.Петренко.

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Теги: 
Бастрыкин  контроль  дети  собака  мастиф  ребенок  нападение 

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