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Происшествия     01.08.2020 12:25

Бензовоз столкнулся с самолетом в арэропорту Шереметьево

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Теги:  аэропорты  Шереметьево  авиапроисшествия 

1 августа. Mossovetinfo.ru – В аэропорту Шереметьево произошло столкновение бензовоза с самолетом, пострадал один человек, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что самолет находился на удаленной стоянке без экипажа. Пассажиров в самолете также не было.

В результате столкновения пострадал водитель бензовоза. Причины столкновения пока неизвестны.


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Теги: 
аэропорты  Шереметьево  авиапроисшествия 

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