1 августа. Mossovetinfo.ru – В аэропорту Шереметьево произошло столкновение бензовоза с самолетом, пострадал один человек, сообщает РИА Новости.



Сообщается, что самолет находился на удаленной стоянке без экипажа. Пассажиров в самолете также не было.



В результате столкновения пострадал водитель бензовоза. Причины столкновения пока неизвестны.