Другие материалы
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Происшествия
07.03.2021, 13:05
Более 157 млн рублей украли из четырех ячеек в банке в центре Москвы
7 марта. Mossovetinfo.ru - Более 157 млн рублей украли неизвестные злоумышленники из четырех ячеек в банке на 1-й Брестской улице в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоо...
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Происшествия
05.03.2021, 16:10
Уголовное дело возбуждено по факту падения ребенка с эскалатора в ТЦ на юге Москвы
5 марта. Mossovetinfo.ru – По факту травмирования маленького мальчика в результате падения с эскалатора в торговом центре на юге Москвы возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте Главн...
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Происшествия
04.03.2021, 11:26
ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в Калининградской области
4 марта. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ задержали в Калининградской области гражданина России, готовившего теракт на объекте энергетики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ...