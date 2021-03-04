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Происшествия     07.03.2021 13:05

Более 157 млн рублей украли из четырех ячеек в банке в центре Москвы

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Теги:  Москва  банк  ячейки  деньги  кража 

7 марта. Mossovetinfo.ru - Более 157 млн рублей украли неизвестные злоумышленники из четырех ячеек в банке на 1-й Брестской улице в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт кражи денег из индивидуальных банковских сейфов на 1-й Брестской улице. Возбуждено уголовное дело.

По информации источника ТАСС, хищения совершены в период с 1 февраля по 6 марта.
Отмечается, что «деньги похитили из арендованной банковский ячейки президента данного банка, сумма нанесенного ему ущерба составила $1 млн.». Также пострадали двое мужчин, работающих в должности генеральных директоров (у них украли 5,5 млн рублей и 3,5 млн рублей соответственно), и женщина - индивидуальный предприниматель, которая лишилась 17,5 млн рублей и $750 тыс.

Как ранее сообщало ИА МОССОВЕТ:
- в марте 2019 года из банковской ячейки в центре Москвы было похищено 27 миллионов 818 тысяч рублей;
- в 2018 году неизвестный преступник похитил более 6 миллионов рублей из банковской ячейки в центре Москвы на Красной Пресне;
- в ноябре 2017 года в банковских ячейках в центре Москвы на Тверской улице и на Зоологической улице было похищено около 60 миллионов рублей.

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Теги: 
Москва  банк  ячейки  деньги  кража 

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