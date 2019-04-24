24 апреля. Mossovetinfo.ru – Из здания школы № 399 на Сиреневом бульваре было эвакуировано 202 человека после возгорания мобильного телефона, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.



Телефон загорелся в рюкзаке одного из учеников. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра, возгорание было ликвидировано до приезда пожарных. В результате происшествия никто не пострадал.