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Происшествия     20.01.2021 17:50

Более 40 школьников отравились в Подмосковье

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Теги:  Подмосковье  Московская область  школьники  отравление  прокуратура 

20 января. Mossovetinfo.ru – Более 40 учеников в двух школах подмосковного Красногорска стали жертвами массового отравления, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

Сообщается, что на данный момент известно об отравлении 41 школьника. С жалобами на здоровье они обратились 19 и 20 января. На данный момент известно, что никому из пострадавших госпитализация не понадобилась, однако информация уточняется.

Прокуратура начала проверку, чтобы установить, кто является виновником отравления: поставщики питания или администрация.

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Теги: 
Подмосковье  Московская область  школьники  отравление  прокуратура 

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