4 декабря. Mossovetinfo.ru – Здание школы на улице Паустовского было эвакуировано после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.



Поступившее сообщение было анонимным. Из здания эвакуировано 500 школьников и 30 сотрудников.