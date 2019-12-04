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Происшествия     04.12.2019 11:07

Более 500 человек эвакуировали утром 4 декабря из школы в ЮЗАО после сообщения о заложенной бомбе

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Теги:  школа  угроза взрыва  телефонный терроризм  эвакуация 

4 декабря. Mossovetinfo.ru – Здание школы на улице Паустовского было эвакуировано после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Поступившее сообщение было анонимным. Из здания эвакуировано 500 школьников и 30 сотрудников.


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Теги: 
школа  угроза взрыва  телефонный терроризм  эвакуация 

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