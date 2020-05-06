6 мая. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 5 мая, в Москве сильным ветром было повалено 76 деревьев, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.



Сообщается, что в результате падения деревьев пострадали 10 автомобилей, среди людей пострадавших нет. Работы по распиловке поваленных деревень и расчистке территорий уже завершены.



Ранее МЧС Москвы опубликовало предупреждение о том, что гроза и штормовой ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Москве и 6 мая.