6 мая. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 5 мая, в Москве сильным ветром было повалено 76 деревьев, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Сообщается, что в результате падения деревьев пострадали 10 автомобилей, среди людей пострадавших нет. Работы по распиловке поваленных деревень и расчистке территорий уже завершены.
Ранее МЧС Москвы опубликовало предупреждение о том, что гроза и штормовой ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Москве и 6 мая.
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