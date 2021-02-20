Другие материалы
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Происшествия
24.02.2021, 15:38
Бывший глава Марий Эл Маркелов получил 13 колонии за коррупцию
24 февраля. Mossovetinfo.ru – Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов приговорен к 13 годам колонии строго режима за получение взятки. Суд признал Маркелова виновным в получении взятки ...
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Происшествия
23.02.2021, 12:57
После взрыва на газопроводе в Оренбуржье прекращен транзит газа в Казахстан
23 февраля. Mossovetinfo.ru – Транзит газа в Казахстан был прекращен во вторник, 23 февраля, после взрыва газопровода в Оренбургкой области. Как сообщается в telegram-канале Минэнерго РФ, поврежд...
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Происшествия
20.02.2021, 10:44
По итогам проверки госзакупок в МО Щукино возбуждено уголовное дело о мошенничестве
20 февраля. Mossovetinfo.ru – Хорошевская межрайонная прокуратура провела проверку госзакупок в муниципальном образовании Щукино, по итогам проверки следственные органы возбудили уголовное дело о моше...