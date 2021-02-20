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Происшествия     24.02.2021 15:38

Бывший глава Марий Эл Маркелов получил 13 колонии за коррупцию

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Теги:  суд  Леонид Маркелов  коррупция  взятка  приговор 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов приговорен к 13 годам колонии строго режима за получение взятки.

Суд признал Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По данным следствия, Маркелов в 2014-2016 годах получил 232,5 миллиона рублей от директора птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша. Эти деньги были переданы Маркелову под видом сделки, которая, на самом деле, являлась лишь прикрытием взятки. Взятку Маркелов получил за то, что указанная птицефабрика получала госкредиты в ущерб другим предприятиям региона.

Поимо срока в колонии, Маркелов приговорен судом к штрафу в размере 235 миллионов рублей, а также к запрету в течение 3 лет занимать должности в органах государственной власти.

Сам Маркелов в ходе суда вину свою не признал и заявил, что не совершал никаких преступлений.

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Теги: 
суд  Леонид Маркелов  коррупция  взятка  приговор 

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