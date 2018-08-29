29 августа. Mossovetinfo.ru – Бывший сотрудник московской полиции и два его соучастника признаны виновными во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.
В зависимости от роли каждого бывший следователь Владимир Андриевский, бывший заведующий отделением московской больницы Вадим Окутов и бизнесмен Генадий Манаширов признаны виновными в превышении должностных полномочий, получении взятки в особо крупном размере и даче взятки в особо крупном размере.
Манаширов получил 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 220 миллионов рублей, Андриевский - 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 19 миллионов рублей, Окутов - в связи с амнистией отпущен в зале суда. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
С 2013 по 2015 годы Манаширов при посредничестве своего Андриевского организовал передачу более 10 миллионов рублей следователю того же подразделения Виктору Рубашкину за освобождение из-под стражи бизнесмена Жануко Рафаилова и его брата и прекращении уголовного дела.
Кроме того, Манаширов через Окутова обеспечил составление заведомо ложных медицинских заключений о наличии у братьев Рафаиловых заболеваний, якобы препятствующих их содержанию под стражей.
В 2014 году Манаширов заплатил более 18 миллионов рублей Андриевскому и Рубашкину за обеспечение проведения следственных действий, направленных на устрашение конкурентов по бизнесу.
Находясь под стражей, Манаширов дал взятку в 300 000 рублей сотруднику следственного изолятора за передачу ему сотового телефона.
В отношении соучастника Рубашкина в связи с заключением последним досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело выделено в отдельное производство.
В отношении Рафаилова уголовное преследование прекращено в связи с сообщением им в правоохранительные органы о преступных действиях фигурантов и его деятельным раскаянием.
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