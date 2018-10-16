Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     16.10.2018 12:30

Бывший владелец «Спорт-Экспресса» Иван Рубин разбился, упав с 16-го этажа в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  падение с высоты  смерть  самоубийство 

16 октября. Mossovetinfo.ru – Тело бывшего владельца газеты «Спорт-Экспресс» Ивана Рубина было обнаружено в понедельник на Осеннем бульваре, после падения с 16 этажа.

По данным Telegram-канала Mash, 67-летний предприниматель покончил с собой.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
падение с высоты  смерть  самоубийство 

Возврат к списку

Лента новостей

14:21 Общество Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 17 октября из-за тумана

13:30 Общество Предстоящая зима в Москве может стать самой теплой за 25 лет

12:52 Происшествия Сбой произошел днем 16 октября на участке Люблинско-Дмитровской линии метро

12:30 Происшествия Бывший владелец «Спорт-Экспресса» Иван Рубин разбился, упав с 16-го этажа в Москве

12:15 Город (Москва и область) Детско-взрослую поликлинику построят в Кожухово

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Названы самые популярные транспортные приложения Москвы

08:31 Город (Москва и область) В Москве названы самые популярные электронные услуги

08:17 Город (Москва и область) Бесплатные кинопоказы авторских мультфильмов пройдут в Москве

12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет

12:09 Город (Москва и область) Станцию метро «Беломорская» планируется открыть до конца года - Хуснуллин

09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появятся в ТиНАО до конца ноября

14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru