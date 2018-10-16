16 октября. Mossovetinfo.ru – Тело бывшего владельца газеты «Спорт-Экспресс» Ивана Рубина было обнаружено в понедельник на Осеннем бульваре, после падения с 16 этажа.
По данным Telegram-канала Mash, 67-летний предприниматель покончил с собой.
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