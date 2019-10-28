Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     28.10.2019 14:25

Бывший ВРИО главы правительства Дагестана получил 6,5 года колонии за растрату

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Суд  растрата  Дагестан  приговор 

28 октября. Mossovetinfo.ru – Лефортовский районный суд Москвы признал виновными в растрате бюджетных средств в размере 40 миллионов рублей бывшего ВРИО главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его бывшего заместителя Раюдина Юсуфова.

Гамидов приговорен к 6 годам и 6 месяцам колонии, Юсуфов получил 5 лет и 6 месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с Гамидова и Юсуфова 41 миллион рублей в виде компенсации нанесенного ущерба.

Следствие установило, что Гамидов и Юсуфов похитили более 40 миллионов рублей, которые были выделены из республиканского бюджета на реконструкцию здания для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале. Однако реконструкция была проведена группой рабочих без привлечения бюджетных средств. При этом конкурс на право проведения работ не проводился, проектно-сметная документация не составлялась. Однако Гамидов и Юсуфов при этом подписали документы на проведение конкурса и документы о переводе денежных средств на работы подконтрольной им фирме ООО «Град-Строй», которая якобы выполняла работы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Суд  растрата  Дагестан  приговор 

Возврат к списку

Лента новостей

15:14 Власть Профильная комиссия Мосгордумы поддержала проект городского бюджета на 2020-2022 годы

14:25 Происшествия Бывший ВРИО главы правительства Дагестана получил 6,5 года колонии за растрату

13:44 Город (Москва и область) Действия правоохранителей в ходе несанкционированных акций уберегли Москву от тяжелых последствий - Собянин

13:13 Город (Москва и область) Следующая рабочая неделя будет сокращенной

13:04 Город (Москва и область) Большинство преступлений в Москве совершают «гастролеры» - Собянин

Актуальные материалы

12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию

07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД

09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму

12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики

11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru