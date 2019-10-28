28 октября. Mossovetinfo.ru – Лефортовский районный суд Москвы признал виновными в растрате бюджетных средств в размере 40 миллионов рублей бывшего ВРИО главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его бывшего заместителя Раюдина Юсуфова.



Гамидов приговорен к 6 годам и 6 месяцам колонии, Юсуфов получил 5 лет и 6 месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с Гамидова и Юсуфова 41 миллион рублей в виде компенсации нанесенного ущерба.



Следствие установило, что Гамидов и Юсуфов похитили более 40 миллионов рублей, которые были выделены из республиканского бюджета на реконструкцию здания для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале. Однако реконструкция была проведена группой рабочих без привлечения бюджетных средств. При этом конкурс на право проведения работ не проводился, проектно-сметная документация не составлялась. Однако Гамидов и Юсуфов при этом подписали документы на проведение конкурса и документы о переводе денежных средств на работы подконтрольной им фирме ООО «Град-Строй», которая якобы выполняла работы.