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Происшествия     11.04.2022 10:11

Частичное обрушение многоквартирного дома в Ступино произошло после «хлопка» газа - ГСУ СК по МО

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Теги:  Ступино  дом  обрушение 

11 апреля. Mossovetinfo.ru - ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК РФ), сообщает региональное ГСУ СК.

Произошло «частичное обрушение многоквартирного дома», «количество пострадавших уточняется», - отмечается в сообщении.

Фото: ГСУ СК России по Московской области (Ступино, дом, обрушение)


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Теги: 
Ступино  дом  обрушение 

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