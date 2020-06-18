18 июня. Mossovetinfo.ru – Четыре человека, в том числе малолетний ребенок, погибли в результате стрельбы в квартире жилого дома на севере Москвы, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.
Тела двух женщин, мужчины и малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями были обнаружены в квартире жилого дома на улице Приорова. Сообщается, что соседи услышали выстрелы и вызвали правоохранителей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». На месте работают следователи, также на место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления Москвы и глава управления криминалистики. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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