1 октября. Mossovetinfo.ru – Четыре человека пострадали в аварии с участием маршрутного такси и четырех автомобилей, произошедшей на улице Свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Точное количество пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, прибыли три наряда скорой помощи.



По данным Telegram-канала Mash, в районе аварии затруднено движение автомобилей.