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Происшествия     01.10.2018 14:23

Четыре человека пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на севере Москвы

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Теги:  ДТП  авария 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Четыре человека пострадали в аварии с участием маршрутного такси и четырех автомобилей, произошедшей на улице Свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Точное количество пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, прибыли три наряда скорой помощи.

По данным Telegram-канала Mash, в районе аварии затруднено движение автомобилей.


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Теги: 
ДТП  авария 

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