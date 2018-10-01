1 октября. Mossovetinfo.ru – Четыре человека пострадали в аварии с участием маршрутного такси и четырех автомобилей, произошедшей на улице Свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Точное количество пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, прибыли три наряда скорой помощи.
По данным Telegram-канала Mash, в районе аварии затруднено движение автомобилей.
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