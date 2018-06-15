15 июня. Mossovetinfo.ru – Четыре вагона с углем сошли с рельсов на станции Черусти Казанского направления МЖД, сообщается на официальном сайте МЖД.
На место происшествия направлены аварийные бригады, движение поездов на станции приостановлено.
Пассажирские поезда пущены по альтернативному маршруту, в обход станции Черусти, пригородные поезда на данном участке следуют по укороченному маршруту до станции Кривандино. От станции Кривандино до станции Черусти организован запуск компенсационных автобусов.
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