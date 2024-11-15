Число отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске возросло до 171

16 ноября — Mossovetinfo.ru — Число отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске возросло до 171, среди которых один взрослый. Шестеро пострадавших детей госпитализированы, сообщили в Минздраве Чувашии.



«Количество госпитализированных детей остаётся прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. 165 пациентов, включая одного взрослого, проходят лечение амбулаторно», — говорится в официальном Telegram-канале минздрава.



К проверке подключены специалисты регионального Минздрава и Роспотребнадзора.



СУ СКР по Чувашии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).