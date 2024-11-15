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Происшествия     16.11.2024 11:46

Число отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске возросло до 171

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Теги:  Новочебоксарск  школа  столовая  школьники  отравление 

16 ноября — Mossovetinfo.ru — Число отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске возросло до 171, среди которых один взрослый. Шестеро пострадавших детей госпитализированы, сообщили в Минздраве Чувашии.

«Количество госпитализированных детей остаётся прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. 165 пациентов, включая одного взрослого, проходят лечение амбулаторно», — говорится в официальном Telegram-канале минздрава.

К проверке подключены специалисты регионального Минздрава и Роспотребнадзора.

СУ СКР по Чувашии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).

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Теги: 
Новочебоксарск  школа  столовая  школьники  отравление 

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