Число погибших при прорыве трубы в ТЦ на Кутузовском проспекте выросло до четырех - Собянин

21 июля — Mossovetinfo.ru — Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте. "При аварии с прорывом трубы в в Москве погибли четыре человека", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин и выразил соболезнование родным и близким.



Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице, сотрудники ведомства изымают техническую документацию торгового центра. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания.



Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) на контроле прокуратуры Москвы.



Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с происшествием в ТЦ на западе Москвы.