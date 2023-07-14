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Происшествия
22.07.2023, 23:31
Число погибших при прорыве трубы в ТЦ на Кутузовском проспекте выросло до четырех - Собянин
21 июля — Mossovetinfo.ru — Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года...
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Происшествия
15.07.2023, 10:35
2 пассажира погибли, 17 пострадали в ДТП с автобусом на - МВД
15 июля — Mossovetinfo.ru — В ДТП в Брюховецком районе Краснодарского края с участием автобуса 2 пассажира погибли, 17 ...
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Происшествия
14.07.2023, 12:45
Попал в аварию, госпитализирован зарегистрированный кандидат в мэры Москвы от ЛДПР
14 июля — Mossovetinfo.ru — Вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Борис Чернышов, зарегистрированный кандидатом на по...