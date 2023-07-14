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Происшествия     22.07.2023 23:31

Число погибших при прорыве трубы в ТЦ на Кутузовском проспекте выросло до четырех - Собянин

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Теги:  ТЦ "Времена года"  погибшие  прокуратура  Собянин  уголовное дело 

21 июля — Mossovetinfo.ru — Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте. "При аварии с прорывом трубы в в Москве погибли четыре человека", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин и выразил соболезнование родным и близким.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице, сотрудники ведомства изымают техническую документацию торгового центра. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания.

Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) на контроле прокуратуры Москвы.

Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с происшествием в ТЦ на западе Москвы.

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Теги: 
ТЦ "Времена года"  погибшие  прокуратура  Собянин  уголовное дело 

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