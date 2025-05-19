Другие материалы
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Происшествия
27.05.2025, 08:55
Число пострадавших в Ливерпуле увеличилось до 47 человек - Sky News
27 мая — Mossovetinfo.ru — При наезде автомобиля на футбольных болельщиков в Ливерпуле пострадали 47 человек. Об этом ...
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Происшествия
22.05.2025, 10:18
Два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне
22 мая — Mossovetinfo.ru — Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Из...
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Происшествия
19.05.2025, 08:59
Фигуранту уголовного дела за убийство арендодателя в Москве топором и расчленение тела предъявлено обвинение
19 мая — Mossovetinfo.ru — Фигуранту уголовного дела за убийство арендодателя в Москве топором и расчленение тела пр...