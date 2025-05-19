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Происшествия     27.05.2025 08:55

Число пострадавших в Ливерпуле увеличилось до 47 человек - Sky News

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Теги:  Ливерпуль  Премьер-лига  победа  шествие  трагедия 

27 мая — Mossovetinfo.ru — При наезде автомобиля на футбольных болельщиков в Ливерпуле пострадали 47 человек. Об этом сообщил глава северо-западной службы скорой помощи Британии, передает Sky News. 27 из них, в том числе двое с серьёзными травмами доставлены в больницы, ещё 20 пострадавшим была оказана помощь на месте.

Среди раненых по меньшей мере четверо детей. Четыре участника парада, в том числе ребёнок, оказались зажатыми фургоном. Пожарным пришлось поднимать транспортное средство, чтобы освободить их.

Трагедия произошла во время шествия, которым болельщики отмечали победу одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге. Команда Арне Слота досрочно выиграла чемпионат Англии. Церемония награждения состоялась на домашнем стадионе «Ливерпуля» после заключительного матча чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Шествие в честь победы футбольного клуба собрало примерно 500 тысяч человек, которые шли по 16-километровому маршруту вокруг города.

На видео, распространенных в соцсетях, виден черный минивэн, который быстро едет в толпе болельщиков, совершая маневры и врезаясь в людей, пока его не остановили. Также видны люди на носилках, которых везут к каретам скорой помощи.

Водитель был немедленно задержан, им оказался 53-летний британец. Британская полиция заявила, что не считает произошедшее терактом.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что события в Ливерпуле ужасают. «Сцены в Ливерпуле ужасны, мои мысли со всеми пострадавшими», — сказал он. Стармер выразил благодарность полиции и службам экстренной помощи за их быструю и оперативную реакцию на инцидент.

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Карта места

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Теги: 
Ливерпуль  Премьер-лига  победа  шествие  трагедия 

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