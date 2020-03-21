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Происшествия     21.03.2020 16:49

Число заболевших коронавирусом в России возрасло до 306

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Теги:  коронавирус 

21 марта. Mossovetinfo.ru – Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России возросло с 253 до 306. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Всего за стуки в стране зафиксировано 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

Ранее Роспотребнадзор издал постановление, согласно которому, все граждане, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны сообщить о своем возвращении на «горячие линии», а также провести 14 дней на карантине.



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Теги: 
коронавирус 

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