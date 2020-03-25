25 марта. Mossovetinfo.ru – Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



За прошедшие сутки в России зарегистрировано 163 новых случая заболевания в 20 регионах. 120 новых случаев заболевания зафиксировано в Москве, по 6 случаев – в Московской области и в Крыму, по четыре случая – в Псковской области и Краснодарском крае. По 3 новых случая выявлено в Оренбургской области и в Якутии, по 2 – в Тульской области, в Республике Коми, в Кабардино-Балкарии и в Пермском крае. По одному новому случаю заболевания зафиксировано в Брянской, Архангельской, Калининградской областях, в Ставропольском крае, в Ростовской области, в Башкирии, в Нижегородской, Пензенской и Челябинской областях.



Всего случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 55 регионах России. Смертельных случаев в результате заболевания коронавирусом в России не зафиксировано. 29 человек уже выписаны из больниц после излечения.