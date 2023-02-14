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Происшествия     14.02.2023 21:57

Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 418 человек

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Теги:  Турция  землетрясение  жертвы  Эрдоган 

14 февраля, - Mossovetinfo.ru - Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч человек, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Пусть упокоятся души 35 418 моих граждан, погибших в этой катастрофе", — сказал Эрдоган в центре управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD) в Анкаре. Также он сказал, что пострадали 105 505, из них свыше 13 тыс. продолжают лечение в больницах, передает Anadolu и TR Haber.

В десяти пострадавших от разрушительного землетрясения магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля власти ввели чрезвычайное положение на три месяца.

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Теги: 
Турция  землетрясение  жертвы  Эрдоган 

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