1 сентября. Mossovetinfo.ru – 18 человек пострадали в результате ЧП с самолетом Boeing 737-800 Москва – Сочи, жертв нет. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Инцидент произошел в ночь на 1 сентября. При посадке в Сочи самолет авиакомпании «Ютеир», летевший из Москвы, выкатился за пределы посадочной полосы, после чего произошло возгорание левого и правого крыла воздушного судна.
На борту самолета находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. В результате ЧП пострадали 18 пассажиров, в том числе 3 детей, им была оказана медицинская помощь. Четырем пострадавшим потребовалась госпитализация - взрослому и двум детям. Кроме того, в результате сердечного приступа умер сотрудник аэропорта в Сочи.
Следственными комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Причины ЧП на данный момент не называются.
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