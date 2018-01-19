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Происшествия     19.01.2018 13:01

Дело о беспорядках на Хованском кладбище передано для утверждения обвинительного заключения

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Теги:  СК РФ  суд  обвинение  беспорядки  массовые беспорядки 

19 января. Mossovetinfo.ru - Уголовное дело о массовых беспорядках на Хованском кладбище передано в прокуратору для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщили в московском управлении СКР.

В зависимости от роли каждого из 17 фигурантов, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «организация массовых беспорядков», «участие в массовых беспорядках», «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух человек», «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело, состоящее более чем из 100 томов, будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Приговор пяти фигурантам дела был вынесен в декабре 2017 года. В отношении остальных участников массовых беспорядков, которые  объявлены в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельное производство.

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Теги: 
СК РФ  суд  обвинение  беспорядки  массовые беспорядки 

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