23 августа. Mossovetinfo.ru – Следственные органы закончили расследование дела о хищении в Москве 38 миллионов рублей под видом займов, и направили дело в суд, сообщается на официальном сайте ГУМВД по Москве.



Установлено, что с марта 2013 года по май 2015 года генеральный директор и главный бухгалтер коммерческой фирмы привлекли в качестве займов под проценты денежные средства граждан на сумму более 38 миллионов рублей. Денежные средства преступниками были похищены. Пострадал 51 человек.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Осенью 2017 года преступники – 45-летний житель Москвы и 41-летняя жительница Московской области – были задержаны. В ходе расследования были проведены обыски и выемки документов, которые подтвердили преступную деятельность подозреваемых.