20 февраля. Mossovetinfo.ru – Двое депутатов Мосгордумы от фракции КПРФ Евгений Ступин и Екатерина Енгалычева пострадали в столкновении со строителями на Мичуринском проспекте, сообщает telegram-канал фракции КПРФ в Думе.



Сообщается, что депутаты составили заявление в полицию.



Депутаты пришли поддержать местных жителей в их противостоянии с компанией «Ташир». Первоначально планировалось, что на месте бывшего парка будут построены школа, детский сад и поликлиника. Однако со временем выяснилось, что компания «Ташир» намерена построить на месте парка очередное многоэтажное здание. Это вызвало протесты местных жителей, которые утверждают, что на подобное строительство у компании нет необходимых документов.



Местные жители попытались не пропустить на стройку технику, в результате шесть человек пострадали шесть человек, троих пришлось госпитализировать. В своем telegram-канале Енгалычева сообщила, что одна женщина получила сотрясение мозга, а самой Енгалычевой и одному из местных жителей повредили автомашины.