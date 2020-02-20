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Происшествия     20.02.2020 15:27

Депутатов Мосгордумы Ступина и Енгалычеву избили на стройке на Мичуринском проспекте - фракция КПРФ

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Теги:  Мичуринский проспект  стройка  столкновение 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Двое депутатов Мосгордумы от фракции КПРФ Евгений Ступин и Екатерина Енгалычева пострадали в столкновении со строителями на Мичуринском проспекте, сообщает telegram-канал фракции КПРФ в Думе.

Сообщается, что депутаты составили заявление в полицию.

Депутаты пришли поддержать местных жителей в их противостоянии с компанией «Ташир». Первоначально планировалось, что на месте бывшего парка будут построены школа, детский сад и поликлиника. Однако со временем выяснилось, что компания «Ташир» намерена построить на месте парка очередное многоэтажное здание. Это вызвало протесты местных жителей, которые утверждают, что на подобное строительство у компании нет необходимых документов.

Местные жители попытались не пропустить на стройку технику, в результате шесть человек пострадали шесть человек, троих пришлось госпитализировать. В своем telegram-канале Енгалычева сообщила, что одна женщина получила сотрясение мозга, а самой Енгалычевой и одному из местных жителей повредили автомашины.


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Карта места

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Теги: 
Мичуринский проспект  стройка  столкновение 

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