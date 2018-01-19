Девочку похитили в ТиНАО

19 января. Mossovetinfo.ru - План «Перехват» введен в ТиНАО из-за похищения девочки. Об этом сообщает АГН «Москва».



Похищение произошло в поселении Кленовское. Неизвестный скрывается в автомобиле Nissan с номерами, закрепленными за машиной BMW.