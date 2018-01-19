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Происшествия     19.01.2018 18:48

Девочку похитили в ТиНАО

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Теги:  похищение  ТиНАО 

19 января. Mossovetinfo.ru - План «Перехват» введен в ТиНАО из-за похищения девочки. Об этом сообщает АГН «Москва».

Похищение произошло в поселении Кленовское. Неизвестный скрывается в автомобиле Nissan с номерами, закрепленными за машиной BMW.

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Теги: 
похищение  ТиНАО 

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