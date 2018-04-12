Девять человек госпитализированы после ДТП со школьным автобусом в Подмосковье - обзор

12 апреля. Mossovetinfo.ru - Семь детей и двое взрослых госпитализированы после ДТТ со школьным автобусом в Московской области. Об этом сообщила пресс-службе областного Минздрава.



««В результате ДТП в Пушкинском районе пострадали 13 человек, в том числе восемь детей. Госпитализированы девять человек, в том числе семь детей и двое взрослых. Они доставлены в Пушкинскую районную больницу», - сообщила пресс-служба министра здравоохранения Московской области.



По информации МЧС Подмосковья, сообщение о ДТП по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, деревня Царёво поступило 12.04.2018 в 16.25.



По информации подмосковной полиции, в результате ДТП погиб водитель легкового ВАЗ, который на трассе на трассе А107 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом. «На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции которые установили, что автобус перевозил 40 детей в сопровождении взрослых», - сообщила подмосковная полиция в официальном сообщении. Первоначально, по информации полиции, «6 детей и 2 взрослых доставлены в городскую больницу для оказания медицинской помощи», - сообщила полиция в 17:50.