Девять человек спасли из пожара в жилом доме на востоке Москвы

17 января, Mossovetinfo.ru - В ходе пожара в пятиэтажном жилом доме, расположенном по адресу: ул. 5-я Парковая, д. 38 пожарно-спасательными из горевшей комнаты и соседних комнат спасли восемь человек, принятыми мерами в 7:04 пожар был локализован, а в 7:14 - ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.



«17 января 2023 года в 6:46 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. 5-я Парковая, д. 38, где происходило возгорание в одной из комнат на втором этаже пятиэтажного жилого дома коридорного типа на площади 8 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей комнаты выведен человек, медики осматривают. Из соседних комнат спасены восемь человек», - говорится в сообщении.