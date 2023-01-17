 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Происшествия     17.01.2023 07:38

Девять человек спасли из пожара в жилом доме на востоке Москвы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВАО  5-я Парковая  пожар  ликвидация 

17 января, Mossovetinfo.ru - В ходе пожара в пятиэтажном жилом доме, расположенном по адресу: ул. 5-я Парковая, д. 38 пожарно-спасательными из горевшей комнаты и соседних комнат спасли восемь человек, принятыми мерами в 7:04 пожар был локализован, а в 7:14 - ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«17 января 2023 года в 6:46 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. 5-я Парковая, д. 38, где происходило возгорание в одной из комнат на втором этаже пятиэтажного жилого дома коридорного типа на площади 8 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей комнаты выведен человек, медики осматривают. Из соседних комнат спасены восемь человек», - говорится в сообщении.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВАО  5-я Парковая  пожар  ликвидация 

Возврат к списку

Лента новостей

15:09 Город (Москва и область) Похолодание до минус 13 градусов ожидает москвичей с 23 января 2023 года - Росгидромет

07:38 Происшествия Девять человек спасли из пожара в жилом доме на востоке Москвы

07:29 Другое Глава ОБСЕ выступает за возвращение полевой миссии в Украину

07:19 В мире ВВП Китая в 2022 году достиг около 17,95 трлн долл. США

07:12 В России Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности

Актуальные материалы

13:26 Город (Москва и область) 46 мест для крещенских купаний оборудуют в Москве - Собянин

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru