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Происшествия     03.10.2019 15:08

Директор московской школы опровергла наличие в школе «бойцовского клуба»

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Теги:  школа  дети  драка  проверка 

3 октября. Mossovetinfo.ru – Директор школы №97 Ирина Мальчевская опровергла существование в школе «бойцовского клуба» сообщает РИА Новости.

Мальчевская сообщила, что между учениками 5 класса произошел конфликт. Руководство школы сообщило об этом родителям мальчиков, ведется также индивидуальная воспитательная работа с участниками конфликта. При этом речь о существовании бойцовского клуба не идет, подчеркнула директор школы.

Ранее в СМИ появилась информация, что ученики школы проводят бои с денежными ставками. По факту сообщений правоохранители начали проверку.


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Теги: 
школа  дети  драка  проверка 

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