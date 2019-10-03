3 октября. Mossovetinfo.ru – Директор школы №97 Ирина Мальчевская опровергла существование в школе «бойцовского клуба» сообщает РИА Новости.
Мальчевская сообщила, что между учениками 5 класса произошел конфликт. Руководство школы сообщило об этом родителям мальчиков, ведется также индивидуальная воспитательная работа с участниками конфликта. При этом речь о существовании бойцовского клуба не идет, подчеркнула директор школы.
Ранее в СМИ появилась информация, что ученики школы проводят бои с денежными ставками. По факту сообщений правоохранители начали проверку.
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