3 октября. Mossovetinfo.ru – Директор школы №97 Ирина Мальчевская опровергла существование в школе «бойцовского клуба» сообщает РИА Новости.



Мальчевская сообщила, что между учениками 5 класса произошел конфликт. Руководство школы сообщило об этом родителям мальчиков, ведется также индивидуальная воспитательная работа с участниками конфликта. При этом речь о существовании бойцовского клуба не идет, подчеркнула директор школы.



Ранее в СМИ появилась информация, что ученики школы проводят бои с денежными ставками. По факту сообщений правоохранители начали проверку.