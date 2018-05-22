22 мая. Mossovetinfo.ru – Шесть человек пострадали в результате аварии с участием шести автомобилей на Кутузовском проспекте, сообщает РИА Новости.



Сообщается, что для эвакуации пострадавших привлекается медицинский вертолет.



Также сообщается, что перекрыто движение по двум полосам в районе ДТП.