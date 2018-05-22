Другие материалы
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Происшествия
22.05.2018, 17:16
ДТП на Кутузовском проспекте: шесть машин и шесть пострадавших
22 мая. Mossovetinfo.ru – Шесть человек пострадали в результате аварии с участием шести автомобилей на Кутузовском проспекте, сообщает РИА Новости. Сообщается, что для эвакуации пострадавших ...
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Происшествия
22.05.2018, 17:10
Самолет «Уральских авиалиний» после взлета вернулся в Домодедово из-за неисправности
22 мая. Mossovetinfo.ru – Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Москва – Благовещенск, после взлета из Москвы вернулся в аэропорт Домодедово в связи с появлением ...
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Происшествия
22.05.2018, 11:05
Автомат Калашникова и части огнестрельного оружия найдены в почтовых посылках в Москве
22 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники службы безопасности «Почты России» обнаружили в двух посылках, отправленных из Москвы, автомат Калашникова и части огнестрельного оружия, сообщили ИА Моссовет в...