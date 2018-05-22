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Происшествия     22.05.2018, 17:16

ДТП на Кутузовском проспекте: шесть машин и шесть пострадавших

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Теги:  ДТП  авария  происшествия  Кутузовский проспект 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Шесть человек пострадали в результате аварии с участием шести автомобилей на Кутузовском проспекте, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что для эвакуации пострадавших привлекается медицинский вертолет.

Также сообщается, что перекрыто движение по двум полосам в районе ДТП.


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Карта места

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Теги: 
ДТП  авария  происшествия  Кутузовский проспект 

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