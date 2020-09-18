Два человека погибли на пожаре в квартире на западе Москвы

18 сентября. Mossovetinfo.ru - Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту пожара 18 сентября 2020 года в квартире жилого дома по улице Багрицкого. "После ликвидации пожара в жилище были обнаружены тела пожилой женщины и ее сына 1973 года рождения", - сообщают следственные органы.



По информации Главного управления МЧС России по г. Москве о пожаре по адресу: ул. Багрицкого, д.8, "По прибытии в одной из квартир жилого дома на 5 этаже происходило загорание личных вещей на общей площади около 5 квадратных метров. Принятыми мерами, пожарным удалось не допустить распространения огня и полностью ликвидировать загорание. К сожалению, 2 человека погибли".



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.