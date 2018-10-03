3 октября. Mossovetinfo.ru – Два человека погибли в результате аварии в Серпуховском районе Подмосковья, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД Подмосковья.



На трассе А-108 столкнулись три грузовика. Авария произошла около 4 утра. Обстоятельства ДТП уточняются.