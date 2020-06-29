Два человека погибли в результате пожара в квартире на западе Москвы

29 июня. Mossovetinfo.ru – Два человек погибли в результате пожара в многоэтажном дома на западе Москвы. Об этом сообщает МЧС.



Пожар произошел вечером в понедельник в 22-этажном жилом доме по адресу: Филевский бульвар, 11. Горела квартира на восьмом этаже. Горели личные вещи и мебель на площади 15 квадратных метрах. Спасено 6 человек, из них 2 ребёнка. Пожар потушен.