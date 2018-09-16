16 сентября. Mossovetinfo.ru – Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой, который произошел в субботу вечером во дворе одного из жилых домов на улице Ангарская, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
По словам потерпевших, у них произошел конфликт с неизвестными, один из которых открыл стрельбу из травматического оружия. В результате один из мужчин получил ушибленную рану головы, второй - ушибленную рану предплечья. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и ведет розыск нападавших.
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