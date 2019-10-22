22 октября. Mossovetinfo.ru – Тела двух человек с ножевыми ранениями обнаружены в хостеле в ТиНАО, еще четверо пострадавших госпитализированы, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.
По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина, сейчас он допрашивается.
По предварительной информации, утром, 22 октября мужчина пришел в хостел к знакомым попросить денег в долг. Получив отказ, он набросился на знакомых с ножом. В результате две пострадавших (мужчина и женщина) погибли, еще четверо получили ранения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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