Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     22.10.2019 09:55

Два человека убиты и четверо пострадали в хостеле в ТиНАО

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  СК РФ  убийство  поножовщина  ТиНАО  уголовное дело 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Тела двух человек с ножевыми ранениями обнаружены в хостеле в ТиНАО, еще четверо пострадавших госпитализированы, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина, сейчас он допрашивается.

По предварительной информации, утром, 22 октября мужчина пришел в хостел к знакомым попросить денег в долг. Получив отказ, он набросился на знакомых с ножом. В результате две пострадавших (мужчина и женщина) погибли, еще четверо получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
СК РФ  убийство  поножовщина  ТиНАО  уголовное дело 

Возврат к списку

Лента новостей

09:55 Происшествия Два человека убиты и четверо пострадали в хостеле в ТиНАО

09:28 Город (Москва и область) Каховскую линию метро закроют с 26 октября в связи со строительством БКЛ

09:03 В России Росстат назвал долю семей, которым хватает средств только на еду и одежду

08:46 Город (Москва и область) Фильмы по книгам русских писателей покажут в сети кинотеатров «Москино» с 9 по 30 ноября

08:31 Город (Москва и область) Новое мобильное приложение позволит москвичам меньше ждать ремонтников

Актуальные материалы

12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию

07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД

09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму

12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики

11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru